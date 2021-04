Rocío Flores confiesa cómo se encuentra después del testimonio que revolucionó a toda España el pasado viernes: "Estoy más tranquila, he dicho todo lo que tenía que decir y me he aliviado ".

Rocío Flores ha sentado a su padre: "Veo cosas que no me gustan"

Rocío Flores quiere aclarar una cosa muy importante: "Lo mismo que dije el otro día lo he hecho con mi padre, me he sentado con él cuando era necesario". Además, la colaboradora explica: "Le he dicho lo que tenía que decir, ni más ni menos, cosas que veo que no me gustan, sentarme sobre las cosas que no me han parecido bien".