Amador habla con Rocío Flores y explica las noches en el hospital de Houston: "Es una barbaridad"

Amador opina sobre el llamamiento que Rocío Flores a su madre en televisión: "Ya más llamadas de socorro no puede hacer". El ex de Rosa Benito también habla de lo protectora que es Ro Flores con su hermano David Flores sobre el conflicto que les involucra: "Está clarísimo que defiende a su hermano a capa y espada" .

Pepe pregunta a Amador si cree que Rocío Carrasco contactará con su hija: "Yo creo que no" , responde directo.

También, el entrevistado desmiente lo que se ha contado en el documental sobre los días en los que la Jurado estuvo ingresada en el hospital en Houston: "Ella no se quedó ni una noche, ni en Houston ni en Madrid" . Amador se indigna con las declaraciones de su sobrina en el documental: "¡Es una barbaridad!" .

Amador aclara la relación que tenía su hermana con su ex mujer: "Rosa y Rocío eran como hermanas. La complicidad es porque se ha volcado mucha confianza y amistad" .

El tío de Rocío Carrasco declara que seguro que su sobrina hablará mal de él: "A mí me va a caer seguro" "Tiene carrete ahí para jugar". Amador expresa que su sobrina deje de hablar del resto de la familia: "Lo único que puedo justificar es que me caiga a mí, pero no a los demás".