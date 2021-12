Rocío Flores, a Rosa Benito: "Tita, eres mi familia, aquí estoy si quieres llamarme"

Rosa Benito se enfadó con su sobrina tras una pregunta a Lequio: el italiano criticaba la quema de las alianzas con Amador Mohedano

Rocío Flores sorprende a todos sus compañeros de 'El programa de Ana Rosa' al tomar la palabra y enviar un directo mensaje a Rosa Benito. La hija de Rocío Carrasco mira a la cámara yhace un llamamiento a su tía.

Rosa Benito contestó muy enfadada a su sobrina en 'Ya es mediodía' por haber hecho una pregunta a Lequio mientras el italiano criticaba duramente la quema de las alianzas en 'Sálvame'.

"Tita, lo primero es que me gustaría aclararte que yo nunca me he reído de ti, ni de nadie de mi familia. Tampoco he hablado mal de ti ni de la familia", dice Rocío Flores nada más ver el vídeo.

La colaboradora explica por qué realizó esa cuestión a Lequio y cuál era su intención: "Simplemente hice una pregunta porque no conocía la historia, lo hice con el mayor respeto posible, creo que malinterpretaste lo que yo dije".

El llamamiento de Rocío Flores a su "tita" Rosa Benito

Después, durante el silencio del directo, Rocío Flores hace un llamamiento a Rosa Benito: "Formo parte de tu familia, me gustaría que si lo consideras oportuno y decides reflexionar pues aquí estoy para cuando quieras".

La colaboradora está de acuerdo en que Rosa Benito es bastante temperamental. Sin embargo, confiesa que "lo que dijo de mi padre me dolió mucho, me dolió porque no contesté con mala intención".

Al saber el enfado de su tía, Ro reitera su dolor: "Hice una simple pregunta y me dolió que utilizara esas palabras contra mí, creo que se equivocó de todas, todas...". Eso sí, aclara sobre Rosa Benito: "La considero parte de mi familia, es mi tía, no lo he pasado bien durante estos días...".

Sobre no haber cogido el teléfono y sí hablar durante el directo, Rocío termina diciendo: "Si la hubiese llamado, con lo mal que lo tomém no hubiésemos arreglado nada. Ella tampoco ha tenido la lucidez de llamarme, ni siquiera de decirme nada".