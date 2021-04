Paloma García-Pelayo sobre Antonio David: "Rocío Jurado y Ortega Cano se sentían atemorizados"

Tras las imágenes del último capítulo estrenado del documental de Rocío Carrasco, Paloma García-Pelayo cuenta a sus colaboradores información del suceso según sus fuentes: "A mí fuentes muy directas , muy cercanas, me han contando diferentes episodios en ese sentido".

La colaboradora entra en detalles sobre la situación que vivieron la madre y el padrastro de Rocío Carrasco con su ex marido: "No solo Rocío Jurado, si no Ortega Cano, se sentían atemorizados"