Marta Riesco: "Estoy soltera y sin compromiso, pero no puedo decir que la ruptura es definitiva"

Sobre estar bloqueada: "He respondido a preguntas que no debería haber respondido, pero no es el motivo"

Marta Riesco regresa a 'El programa de Ana Rosa' después de haber estado varios días de baja. La periodista explica en qué punto está su relación con Antonio David, si éste la bloqueó y manda un mensaje a la audiencia sobre el amor.

La periodista explica que se encuentra "tranquila" aunque, eso sí, aclara cuál es su situación: "Estoy con medicación, estoy en tratamiento y tuve un episodio de ansiedad muy fuerte". Además, explica que el médico decidió al ver el ataque de ansiedad que "había tenido una recaída y que me apartara del trabajo".

Una ansiedad generada por la prensa y por su corazón roto. Marta Riesco anunció entre lágrimas que Antonio David no iba a su cumpleaños y que el padre de Rocío Flores no le dirigió la palabra durante varios días. Ahora, tras despejar la mente, la joven es contundente: "Estoy soltera y sin compromiso, aunque no te puedo decir si la ruptura es definitiva...".

"Si es para ti, aunque te quites. Si no es para ti, aunque te pongas... si no es para mí, pues...", dice Marta Riesco a su compañero Joaquín Prat. El presentador pregunta si ha hablado con Antonio David y ésta dice: "No voy a responder a esas preguntas, pero estoy más tranquila".