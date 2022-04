Olga Moreno impone sus reglas a Antonio David: "No va a quitar lastre con sus cargas familiares, él está entre la espalda y la pared"

Pepe de Real lo tiene claro y contesta de forma rotunda "no". Para el colaborador es imposible que haya una reconciliación entre Olga y Antonio David, cree que simplemente "la necesidad aprieta". Sobre el estado actual de Olga, al periodista le llega la información que "poquito a poco se va curando, se va recuperando. La esperanza que tenía en un principio ya no la mantiene, es decir, no va a haber reconciliación, a lo mejor ya empieza a imponer sus reglas, y sus reglas pasan por no quitar lastre a Antonio David, con sus cargas familiares".