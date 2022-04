Marta Riesco: "Estoy con medicación, estoy en tratamiento y tuve un episodio de ansiedad muy fuerte"

"Me gustaría aclarar qu e la baja fue en un hospital público, al igual que la alta , soy una persona que está en tratamiento y tuve un episodio de ansiedad fuerte ", se sincera la periodista. Después, Marta Riesco añade: "Provocó que el médico pusiese que había tenido una recaída , me dijo que me apartara del trabajo unos días".

"Me fui a mi pueblo y allí se trasladaron programas de televisión y agencias, pero dentro de lo posible no vi televisión ni contenido sobre mí porque me lo dijo el médico", explica Riesco a Joaquín Prat. Por último, la colaboradora añade: "Estos días me han servido para estar tranquila conmigo misma y digerir, llevo con medicación varios meses y esto no se pasa de un lado a otro".