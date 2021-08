Sylvia Pantoja para los pies a su familia: "Me senté una vez en televisión y fue por lo que hizo Anabel conmigo"

Puede que la opinión que tiene creada Omar sobre Sylvia venga de la familia Pantoja, como apunta Antonio Rossi "tu familia piensa que eres una mochila que vive de ellos". Ante esto, Sylvia Pantoja es contundente: "Va a llegar la hora en la que diga claramente que yo no he vivido de mi familia, que yo empecé con 16 años, que yo he hablado solamente una vez en televisión, que fue la herencia envenenada. Ha sido la única vez en 36 años en la que yo me he sentado en un plató". Además, Sylvia hace énfasis en que ella no fue a hablar de su prima "sino de lo que a mí me paso con ella, de lo que ella hizo conmigo".