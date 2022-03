La tensa llamada de Olga Moreno en el día que se confirma que Antonio David duerme en casa de Marta Riesco

Los detalles sobre la reacción de Olga Moreno a la "mudanza" de Antonio David en 'El programa de Ana Rosa' . El pasado dos de febrero, el ex Guardia Civil fue captado por las cámaras entrando a la casa de Marta Riesco. Olga Moreno ha vuelto a Málaga y se encontrada sola contestando a una tensa llamada telefónica.

Hace unas semanas, se comentaba que el excolaborador pernoctaba en el hotel 'Villamadrid' cuando visitaba la capital. Pero en las últimas horas, se confirma que ha comenzado una nueva vida junto a Marta Riesco . Algo que ha podido generar cierta tensión con la ex Superviviente , que mantenía una aparentemente complicada y larga conversación telefónica cerca de su tienda.

El diálogo se vuelve cada vez más agitado por momentos y gesticula sin parar, indignada. No se sabe con quien podría estar hablando, pero se sospecha que podría ser Rocío Flores tras algunas de las frases que pudieron ser captadas por nuestros reporteros: "No, déjala en la tienda y si te quieres venir a casa, pues te subes, ¿vale?". Olga evitaba dar declaraciones ante las cámaras sobre la nueva vida de su ex y entraba sin mediar palabra en un garaje.