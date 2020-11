Teresa Rivera no perdonará a Isabel Pantoja: "Metía veneno a un niño pequeño"

La familia Rivera está de acuerdo en que prefieren no remover el pasado, aunque tanto Francisco como Cayetano quieren llegar hasta el final para recuperar lo que les pertenece . El programa ha hablado con algunos miembros de la familia, entre ellos Teresa Rivera, la hermana de Paquirri .

¿Cómo era Isabel Pantoja con la familia de Paquirri?

Teresa Rivera asegura que nunca perdonaría a la cantante

Teresa ha confesado a Paloma que con todo lo que está pasando "se está removiendo todo, todo lo que dijimos, nada más que la verdad". Algo que hacía a la periodista preguntar si Isabel tiene algo bueno, a lo que Teresa contestaba con risas, por lo que Paloma insistía "¿tú no la perdonarás nunca?", algo que esta mujer tiene claro "yo no, yo no la puedo perdonar".