Fran y Cayetano Rivera, dispuestos a llegar hasta el final: los delitos que habría cometido Pantoja

El abogado ha empezado explicando que "desde el punto de vista jurídico, en el testamento hay una serie de inmuebles, tierras y más bienes que todas las partes firmaron, incluso Pantoja, en el que se decía cómo se iban a dividir los diferentes enseres de Paquirri y que, evidentemente, no es cumplido por la señora Pantoja".

Moeckel explica a Ana Rosa que en ese momento " Antonio Ordoñez , que era el tutor de los menores Fran y Cayetano, interpuso una demanda que dice que esos bienes hay que entregárselos a los hijos . Sin embargo, cuando van a entregarse los bienes parece que hay un hurto o robo y no se pueden entregar".

Moeckel continúa su discurso: "Hay algo que no cuadra, si en los años 90 no estaban y en el año de 2020 sí, se pone de manifiesto que una sentencia civil no se ha ejecutado en su integridad". Por lo tanto, a Isabel Pantoja se le abrirían diferentes caminos tras haber incumplido una ley.