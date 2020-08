Corinna Larsen rompe su silencio sobre Juan Carlos I: "El rey pretendía casarse conmigo"

El inicio del romance

La posición de la reina Sofía y el acuerdo

Matrimonio con Corinna

Uno de los momentos clave en la relación de Juan Carlos I y Corinna llegó en el año 2009, cuando e l padre de Zu Sayn-Wittgenstein recibió una visita del monarca : "Me llamó y me dijo que el rey había ido a visitarle y le dijo que estaba muy enamorado de mí y que pretendía casarse conmigo ".

Pese a la oficial propuesta, el rey emérito le explicó al padre de Corinna que " no podía hacerlo enseguida, que llevaría un tiempo " pero quería transmitirle esa tranquilidad al padre de la mujer porque la intención de Juan Carlos I era hacerle saber que "iba en serio conmigo".

Larsen cuenta resignada que se dio cuenta que su relación con Juan Carlos I no iba a ningún lado, de hecho ese mismo año finalizó el romance con él. "Nunca llegué a perseguir la idea de la boda. Solo l o tomé como una prueba de la seriedad de la relación, en lugar de como algo que realmente se fuera a materializar", declara.

La decepción y una infidelidad

Luego, una vez muerto, el monarca encontró que ese era un buen momento para contar a Corinna una aventura con otra mujer: "Justo después del funeral, el rey me dijo que mantenía una relación con otra mujer desde hacía tres años ". " Literalmente quedé devastada , era lo último que esperaba. Necesitaba apoyo emocional después de la muerte de mi padre y la noticia supuso un choque monumental para mí emocionalmente", detalla Corinna.

La noticia sentó como un jarro de agua fría, la entrevistada explica que " le dejé muy claro que no toleraría que tuviera relaciones con otras mujeres al mismo tiempo". Luego, ante una posible reconciliación, Corinna declara: "Creo que al final estaba mortificado por lo que hizo. Pero para mí fue algo que nunca pude superar ".

El regalo del rey

La amiga del rey emérito tiene claro que "l os 65 millones que me regaló el rey fueron un reconocimiento por cuánto signifiqué para él ". Una elevada cantidad de dinero que no ha impedido a Corinna a hablar sobre todos los secretos de Juan Carlos I.

"Me quedé sorprendida porque era un regalo muy generoso", explica la entrevistadas. Sin embargo, no tiene ningún problema en explicar cómo conseguía el monarca el dinero: "Se sube a un avión, va a países árabes y vuelve con el dinero en maletas, a veces con cinco millones. Tiene una máquina para contarlo, lo he visto con mis propios ojos".