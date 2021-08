La justicia gallega ha tumbado finalmente el pasaporte covid para acceder a los locales de hostelería. Los magistrados han explicado en dos autos notificados este jueves que la Xunta no remitió al alto tribunal la orden que contenía el requerimiento de presentar el certificado covid en establecimientos de hostelería y restauración: "Este anómalo que procede por parte de la Xunta indujo a confusión ".

Tras estas palabras, la Xunta no reculará en su propósito y así lo ha explicado Núñez Feijóo en 'El programa del verano':

Para el presidente de la Xunta de Galicia, el pasaporte covid "es sencillamente lo que acredita que una persona se ha puesto las dosis de la vacuna necesarias (...) Hay 18 millones de personas en España inmunizadas, el objetivo del pasaporte covid no es viajar, es utilizar los establecimientos de ocio de forma segura para todos".

Feijóo cree que las Comunidades Autónomas se encuentran solas ante esta situación: "No existe legislación nacional al respecto y el Gobierno lo deja en manos de la justicia de cada comunidad cuando no tienen un marco legal en el que apoyarse".

"Tiene que haber un cambio de Gobierno porque las cosas no van bien, no se ha gestionado con decencia, las familias no pueden pagar la luz pero las empresas tampoco, tenemos una crisis de consumo e industrial, el que se está forrando es el Gobierno porque se el Gobierno central se lleva más de un 60% en impuestos (...) Hay que dejar de pagar mínimos, únicamente hay que pagar lo que se consume, punto".