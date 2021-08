El epidemiólogo Salvador Peiró advierte: "Los efectos secundarios graves de la vacuna son muy raros"

Ritema multiforme, glomerulonefritis y síndrome nefrótico, son tres posibles efectos secundarios de la vacuna de Pfizer y Moderna. En 'El programa del verano' Salvador Peiró, epidemiólogo y portavoz de SEPAS explica que no hay muchos casos y que " los efectos secundarios importantes, graves son muy raros" .

Salvador Peiró explica otros aspectos de las vacunas, como la creación de anticuerpos " hay alguna gente que no desarrolla anticuerpos , sobre todo los que tienen un s istema inmunitario deprimido . Es gente mayor que tiene menos respuesta inmunitaria. Es un p orcentaje muy pequeño de la población" .

Sobre la primera vacuna española, el epidemiólogo explica que en principio se podría mezclar con dosis del resto de vacunas porque " todas las vacunas se dirigen a la espiga del coronavirus. No parece que vaya a haber problemas" .

Cataluña vacunará dos meses después de pasar el coronavirus a los mayores de 65 años. Con la variante Delta las pautas más incompletas "parecen funcionar algo peor en cuanto a protección frente transmisión, no en cuanto protección frente a covid grave, por eso parece sensato avanzarlo", según Salvador Peiró. El epidemiólogo explica que es más primordial vacunar con las dos dosis a aquellas personas que no han pasado la enfermedad, pero "si tenemos más vacunas y podemos adelantarlo a dos meses o tres no lo veo un problema".