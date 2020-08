Todo lo que no se vio del día de compras de Doña Sofía: Descubrimos qué compró y donde estuvo

Se ha podido ver las imágenes de la reina emérita por las calles de la isla balear, pero hasta hoy en ‘El programa del verano’ no ha podido saberse que era exactamente lo que había comprado en las tiendas en las que Sofía entró. Esta información se ha sabido a través de una persona que se encontraba dentro de la tienda de cosmética, primero nos ha hablado sobre cómo actuó: “La reina Sofía estuvo muy educada y simpática, la atendieron en inglés, esperó su turno, no tuvo ningún trato de favor”. Además, ha añadido lo que se llevó de la tienda: “Compró dos productos solidarios, la dependienta le habló de ellos y ella dijo: ‘no quiero uno, quiero dos’ Eran mantecas solidarios, de un proyecto de la Guardia Civil contra la Violencia de Género. Es eslogan que venía en estas mantecas era: “Estar aislada no es lo mismo que estar sola” frase que no le puede venir mejor en este momento a la monarca. Ella no iba a comprar esto a la tienda, pero la reina emérita amadrina la Cruz Roja y se le ha visto en varias ocasiones como presidenta de esta organización.