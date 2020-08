Mª Teresa Campos actualiza información del emérito: “El presidente de Portugal habría estado en España para reunirse con Felipe VI y ultimar detalles”

María Teresa Campos fue la periodista que puso sobre la pista de que Don Juan Carlos I estaría pasando esta época de transición en Portugal. La ex presentadora afirma en ‘El programa del verano’ a través de una llamada telefónica que su fuente le ha dado datos importantes para decir esto: “Mi amiga me dijo que ella pasea mucho por la zona y que en esta época del año el rey siempre está ahí de vacaciones en el mes de agosto y me ha llamado la atención de que las ventanas estuvieran todas abiertas donde podría encontrarse. Esos son los datos”.