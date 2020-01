Miles de enganches ilegales para cultivar droga dejan barrios enteros de Granada sin luz

Cuando entran a un edificio de ese barrio pueden ver perfectamente como no hay contadores donde debería de haberlos, siendo todos sitios donde se utilizan para plantaciones y para la venta de drogas. Algunos de los vecinos que no se enganchan a la luz se quejan de los cortes que sufren y la dejadez de la administración. A todo esto se le añade que hay muchos electricistas en ese barrio que son contratados para hacer esos enganches de luz, que son peligrosos por el hecho de que pueden provocar incendios.