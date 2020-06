La entrevista a Margarita Robles: el vídeo íntegro y a la carta

La ministra de Defensa ha estado a punto de emocionarse al ver las imágenes del Ejército durante la pandemia: "Estoy muy orgullosa del ejército y de todo lo que han hecho. El otro día, hablaba con el jefe de la UME y me decía que 2.200 hombres y mujeres de la UME habían recibido ayuda psicológica. todavía me emociono al ver la entrega y la generosidad con la que lo han hecho. ¿Cómo los que estamos en política ahora podemos no estar a la altura de lo que ha sucedido? Es el momento de aprender del ejército y de los sanitarios".