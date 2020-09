La entrevista a un okupa que deja a Patricia Pardo sin palabras : "Estoy aquí por necesidad"

Este chico asegura que la violencia de la que hablan los vecinos es mentira: "No es todo mentira, pero una parte sí, por una persona estamos pagando los siete pisos. Hace días que no hay problemas porque el que los daba ya no estoy viviendo aquí". Explica el motivo de la okupación: "Yo he pedido ayuda por otros medios antes que llegar a esta situación. Lo que es vivienda es imposible que me puedan dar, he estado mucho tiempo buscando y está todo repleto, para ir a comer y eso sí, pero a mi eso no me hace falta. Familia si que tengo, pero no están las cosas para pedir ayuda. Estaba trabajando lo que pasa que el coronavirus me ha dejado sin trabajo". Sobre la situación de gente con la que vive: "Vivo con tres personas, pagué yo solo la llave y estas dos personas que están es porque son conocidos, no tienen familia y no tienen con quien estar".