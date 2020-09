" Si no hay responsabilidad es muy difícil, no sabemos de dónde viene tu hermana, tu primo o tu amigo de toda la vida ", ruega el presidente a que los ciudadanos cumplan las normas anticovid con los más conocidos. De todas formas, Moreno Bonilla explica que la Junta está preparada: " Estamos haciendo planes para el futuro por si llegamos a los 4.500 hospitalizados ".

Responsabilidad, no sabemos de dónde viene tu hermana, tu primo o tu amigo de toda la vida

Falta de médicos

Por otro lado, el presidente de la Junta de Andalucía hace una petición a Pedro Sánchez: " Pedimos contratar médicos extracomunitarios porque aquí no hay médicos, en la bolsa de Andalucía ". Un factor que preocupa y que debe solucionarse cuanto antes según Moreno.

"No hay una estrategia conjunta para pasar esta pandemia, no podemos pasar del estado de alarma a que cada uno haga lo que quiera. Se echa en falta coordinación, creo que no es bueno y que va a perjudicar a la estrategia conjunta de nuestro país ante el covid", explica decepcionado con la gestión del virus.