Ignacio Aguado: "La situación es preocupante, no descarto que pueda haber más restricciones"

Lo primero que ha querido hacer el vicepresidente es ser sincero con los ciudadanos: " La situación es preocupante en Madrid y toda España ". Después ha añadido que podrían añadir más medidas en cualquier momento: " No descarto que pueda haber más restricciones, iremos tomando decisiones a medida que vaya evolucionando la epidemia".

" Pido disculpas a todos los madrileños " por todas las molestias que les están causando y les ruega cautela porque "estamos en mitad de una pandemia, en la que puede haber incrementos y descensos de contagios". Por otro lado, Aguado explica que "la cosa no va bien, hay que cambiar el chip" y manda un claro mensaje: " Tenemos que ser responsables todos, políticos y ciudadanos ".

Sanitarios en la Comunidad de Madrid

"Me consta que la consejería de Sanidad está buscando los m edios para aumentar las plantillas y extender el equipo de sanitarios por toda la comunidad ", dice por un lado. "Sin suspender otro tipo de intervenciones o atención sanitaria, podamos atender a los madrileños con covid y a los que necesitan otras medidas sanitarias".

Gobierno de España y nuevas medidas

"Ayer me reuní con el consejero de Sanidad y el ministro Illa", para ir viendo cómo actuar en las zonas más conflictivas con el virus en la Comunidad de Madrid y el entrevistado matiza que "e stamos trabajando para realizar medidas concretas ".

Especialistas junto a la Comunidad de Madrid

La respuesta de Aguado ha sido contundente: "No es el caso de la Comunidad de Madrid, nosotros tomamos las decisiones según lo que nos dicen los expertos de la Unidad Especial de Epidemiología y de Salud". Aunque, eso sí, Aguado deja claro que "a veces ni la ciencia no sabe seguro cómo actúa el virus, hasta hace poco nos decían que no se transmitía por el aire".