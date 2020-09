El epidemiólogo Juan Martínez alerta a los ciudadanos: "Se necesita otro confinamiento, nos lo hemos ganado a pulso"

Este epidemiólogo ha afirmado que se podrán tener datos como en la primera oleada: "Claro, no a la misma velocidad porque hay un cambio social, pero si se la deja correr llegará a niveles incluso superiores. Lo que nos importa a todos, no es la curva ni los números, nos preocupa evitar muertes. Ayer fallecieron 241 personas por covid en toda España, eso es intolerable porque es una enfermedad prevenible, no deberíamos estar en esta situación, deberíamos haber tomado medidas como las de ahora, pero en la primera quincena de agosto, anticipándonos a la vuelta al colegio y a los trabajos". Sobre lo que se puede hacer para que deje decrecer: "Se necesita otro confinamiento porque no hemos hecho los deberes, nos lo hemos ganado a pulso", asegura.