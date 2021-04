La hermana de Meghan no cree que la familia real fuese racista

"Mi hermana se mostró dominante y manipuladora con Harry"

"Mi hermana sabía quién era el príncipe"

Además, no cree que la pareja esté enamorada: "Basándome en los hechos, mi hermano le dijo a él cosas que no eran verdad. Como que no sabía quién era, y ella sabía quién era el príncipe. Dijo que había pagado toda su educación con becas y todo lo pagó mi padre. No creo que sea amor verdadero. A ellos les puede funcionar... pero no".