El exdirector de la OMS, sobre la vacuna: "Tendremos que esperar hasta finales de 2021 o principios de 2022"

Los datos del coronavirus cada vez van aumentando más y urge una vacuna para volver a la normalidad. Pese a que desde la política se insiste en predecir una fecha, la ciencia rebaja las expectativas. Uno de los investigadores de la vacuna de Oxford cambia los tiempos aunque las perspectivas no son del todo malas. Por su parte, la Unión Europea negocia con unas seis farmacéuticas para tener un acceso rápido a la vacuna : financiación a cambio de recibirla cuanto antes. Cuando se reciban las dosis se repartirán entre los estados miembros según su población y es que, aunque no hay prisa, Europa dice que los tiempos los marcaran la seguridad y los protocolos establecidos en la investigación .

El programa ha hablado con Daniel López Acuña, exdirector de acción sanitaria de crisis de la OMS, para conocer más datos sobre la vacuna del covid: "Tenemos que tener una gran cautela y una enorme prudencia con respecto a lo que va a significar llegar a una vacuna eficaz y segura y segundo, hacerla llegar a toda la población que la necesita. Lo que tenemos es que guiarlos por los hallazgos de los estudios y todavía no estamos ahí. No lancemos campanas al vuelo, no pensemos que está a la vuelta de la esquina". Sobre que Oxford ha reanudado la investigación: "Los investigadores de Oxford señalan que todavía queda tiempo para contar con las primeras dosis y mucho más para tener la producción masiva, seguramente para tener esta vacunación masiva tendremos que esperar hasta finales de 2021 o principios de 2022".