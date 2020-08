Habla el hombre detenido por quemar la casa de su expareja: "Con mis hijos no tenía problemas, con ella sí”

La victima asegura que el hombre entró por la fuerza, después de prender fuego al salón él huyó de la vivienda y las autoridades consiguieron dar con él cuando horas más tardes intentaba volver a la casa. Ahora está ya en libertad con la prohibición de acercarse a la mujer. ‘El programa del verano’ ha conseguido hablar con él y no ha tenido problema en contar su versión de los hechos: “Llegué y me acosté en el sofá y me quedé dormido con un cigarro, cuando me levanté me estaba quemando. Ese sofá le compré yo, no he prendido la casa, ¿voy a quemar yo la casa de mis hijos? Hasta el sábado estaba viviendo allí con ella, con mis hijos no tenía problemas, con ella sí”.