Isa Pantoja, sobre Irene Rosales: “No hemos vuelto a tener relación desde que salió de ‘GH Dúo’”

Isa Pantoja ha hablado de los problemas que ha tenido con Irene Rosales, a los cuales le ha intentado quitar importancia: “Al final ella es mi cuñada y yo soy su cuñada, nos tendremos que llevar bien”. Asegura que fue en ‘GH Dúo’ cuando Irene dijo unos comentarios sobre ella y que, tras salir, le mandó unos mensajes para hablar, pero que no ha recibido respuesta desde entonces. Otra cosa que no ha sentado bien a Isa Pantoja es que, según explica, aunque Irene Rosales sabía que no había sido Isa la que había filtrado información de una supuesta infidelidad de Kiko, ella siguió el juego.