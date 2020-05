Díaz Ayuso, tras la dimisión de la directora de Salud Pública: "Quería reorganizar el equipo desde hace días"

Díaz Ayuso ha hecho referencia a la situación económica que atraviesa Madrid y que podría empeorar si no cambiamos de fase : "Madrid ha realizado un gran esfuerzo y está en una situación distinta a otros lugares porque ha hecho muchos avances. Para evitar repuntes no podemos quedarnos continuamente en casa, por eso yo y el nuevo director creemos tenemos que aprender a convivir con el virus". Además, la Presidente de la Comunidad de Madrid asegura que Madrid cumple todos los criterios para pasar a la fase uno: "Estamos preparados", ha asegurado.

Díaz Ayuso se ha mostrado preocupada por las familias que no tienen ingresos : "En Madrid podríamos irnos a tal cantidad de parados si continuamos con las cosas cerradas, que podríamos irnos a muchísimos otros problemas incluso de orden público. Además, asegura que su criterio ha cambiado desde el miércoles al ver que el número de UCI es suficientes y comprobar que hay que mirar hacia delante y comenzar a salir para que la economía no sufra todavía más".

Díaz Ayuso responde a Pablo Iglesias: "No ha arrimado el hombro en MAdrid para nada. conmigo que no cuenten para el politiqueo"

Después de que Pablo Iglesias acusase a la Presidenta de la Comunidad de Madrid de haber hecho "propaganda con salvar víctimas", Díaz Ayuso ha querido contestarle en directo: "Él no sabe lo que ha pasado en Madrid porque no ha arrimado el hombro en ningún momento. Se supone que tenían un mando único y a excepción de una Ministra nadie ha llamado a Madrid para ver cómo ayudar. Este hombre jamás se ha puesto a nuestra disposición, no se ha acercado a ningçún hospital y hemos sido nosotros los que hemos conseguido recursos, hemos salvado vidas y hemos creado el Hospital de Ifema. No nos pueden dar lecciones de lo que es la lucha por la vida y la responsabilidad y no pueden utilizar constantemente las Instituciones superiores para arrinconar a las administraciones inferiores como es una Autonomía".