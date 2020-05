Ana Rosa defiende a Carmen Calvo de los memes tras su reaparición: "Me parece horrible lo que se hizo"

Después de que las redes sociales se llenasen de memes con la imagen de Carmen Calvo, Ana Rosa Quintana ha salido en su defensa: "Me parece horrible lo que se hizo con memes de Carmen Calvo el otro día en el Parlamento. Es una mujer que ha sufrido la enfermedad de una forma muy dura , que en el escaño hacía frío y no llevaba ninguna manta. Está convaleciente y me parece fatal que se hagan risas de esto, porque igual que ella hay otras muchas personas. En este aspecto, todo mi apoyo a Carmen Calvo", ha dicho la presentadora.