Rosa, hermana de Lucía Garrido: “No me siento derrotada, pero este juicio me ha dado asco”

Rosa, hermana de Lucía Garrido, está indignada tras conocer que el jurado por el juicio del asesinato de su hermana ha declarado no culpables a los 4 acusados: “No me siento derrotada, pero este juicio me ha dado asco”. Rosa cree que no debería de haber sido un jurado popular el que dictaminara, ya que considera que es un juicio complejo. Rosa considera que este juicio ha sido un fraude, pero no se rinde y quiere presentar un recurso, y además ha llamado valientes a todo aquel que ha declarado en el juicio: “Esta gente tiene aterrorizado a todo el pueblo de Alhaurín”. Rosa Garrido no se rinde y quiere verdadera justicia por la muerte de su hermana en 2008.