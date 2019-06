Los madrileños opinan sobre la situación de Madrid Central

El ayuntamiento de Madrid podría enfrentarse a una multa de hasta 500 millones de euros si no cumple con los criterios de la Unión Europea sobre contaminación. Los partidos políticos que conforman el nuevo consistorio de Madrid no se ponen de acuerdo con el futuro de Madrid Central. Vox aseguraba que se la restricción había terminado y Villacís que no revertirían la medida, sino mejorarla. A partir del 1 de julio no se multará a los vehículos que circulen por Madrid Central durante dos meses, pero, ¿ qué sucederá tras los dos meses de moratoria?