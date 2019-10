Marisa Martín-Blázquez, sobre la curva de la vida de Joao: “No me la creo, demasiado exceso de drama”

Tras ver la curva de la vida del Maestro Joao, donde cuenta la vida marcada por la tragedia y los excesos, los colaboradores creen que está abusando del drama. Marisa Martín-Blázquez admite no creerse nada: “Tiene tanto exceso de drama que no me creo absolutamente nada”. El resto de colaboradores han comentado que este Maestro Joao no es el mismo que se vio en ‘Supervivientes’ y que agradecerían que apareciera dentro de la casa de ‘GH VIP’.