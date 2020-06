Margarita Robles se emociona hablando del papel del Ejército en la pandemia: "Estoy muy orgullosa"

Margarita Robles asegura que es el momento de olvidarnos de diferencias y de pensar en acuerdos: "El objetivo es reconstruir este país y para esto tenemos que poner en común lo que une, no lo que separa. En la transición, con el Partido Comunista y las fuerzas que habían apoyado a Franco, dejaron a un lado aquello lo que les separaba y pusieron en común lo que les unía. La provocación y la crítica es muy fácil, pero lo que de verdad es difícil es construir y eso es lo que nos están demandando los ciudadanos. Hay que mirar el presente y el futuro, mientras que el pasado solo hay que mirarlo para aprender y hacerlo en clave positiva".

¿Podemos los que estamos en política no estar a la altura de las cicunstancias?

La ministra de Defensa ha estado a punto de emocionarse al ver las imágenes del Ejército durante la pandemia y ha querido dedicarles unas bonitas palabras: "Estoy muy orgullosa del ejército y de todo lo que han hecho. El otro día, hablaba con el jefe de la UME y me decía que 2.200 hombres y mujeres de la UME habían recibido ayuda psicológica. todavía me emociono al ver la entrega y la generosidad con la que lo han hecho. ¿Cómo los que estamos en política ahora podemos no estar a la altura de lo que ha sucedido? Es el momento de aprender del ejército y de los sanitarios".