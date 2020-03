María Jesús Montero, Ministra de Hacienda: "Tenemos que autoabastecernos y no depender del exterior"

María Jesús Montero, Ministra de Hacienda , ha sido entrevistado en directo en ' El programa de Ana Rosa ' para hablar de la pandemia por coronavirus que sufre nuestro país. Sobre la falta de material de protección para los sanitarios , la Ministra ha asegurado que no es culpa del Gobierno: "Los proveedores no están cumpliendo con los plazos de entrega y estamos ante una situación inédita para tratar de hacernos con todo lo que necesitamos. Además, nos estamos enfrentando a fraudes y especulaciones. Llevamos dos semanas tratando de efectuar las compras, pero en esta situación global se está retrasando y están llegando materiales diferentes a los que hemos pedido. Nuestra prioridad son los materiales de protección de los sanitarios y los respiradores para poder tratar a los enfermos porque queremos tener lo necesario para cuando llegue el pico de contagios. Es una situación complicada y quiero agradecer el servicio de todos".

Además, María Jesús Montero no cree que el Gobierno cometiese una imprudencia permitiendo la manifestación del 8-M u otro tipo de concentraciones: "Este es un virus desconocido que los científicos están estudiando según se va produciendo, por eso lo que pasó en esos días no se corresponde con la realidad y sería injusto responsabilizar a nadie porque no es ningún germen que conociésemos y no sabíamos cómo reaccionaba. Ahora que lo sabemos, el Gobierno ha actuado y por eso no hay ningún tipo de reproche ni por parte del Gobierno ni por parte de las autoridades sanitarias".