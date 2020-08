Marta Riesco, sobre el futbolista obsesionado con Sofía Suescun:"Tengo amistad con él y es verdad que estaba muy pillado por ella"

El Deluxe de Sofía Suescun se centraba en las informaciones que relacionaban a la concursante de realitys con algunos futbolistas de primera división . Después de que un confidente del deportista destapase esto, mucha era la expectación de si esta relación era realidad o no. Sofía aclaraba el tema, esto había sucedido, un futbolista con mujer e hijos le escribía, pero en un pasado , ahora quería aclarar que estaba centrada en Kiko Jiménez, que se encontraba también en plató, y que no mantenía conversaciones ni relación con nadie de los que se había hablado.

Marta Riesco ha hablado sobre el tema en el programa y sobre el futbolista al que se relaciona a Sofía Suescun al que conoce: "No hay un futbolista, son varios. Yo he salido en alguna ocasión, antes me dedicaba a esto y se como funcionan. Sofía es prototipo absoluto, conozco a algunos de estos futbolistas, de hecho tengo amistad con uno y es verdad que estaba muy pillado por Sofía".