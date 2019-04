Màxim Huerta: "Estaba tan mal que iba en coche y no me importaba si me pasaba algo"

telecinco.es

Diez meses después de convertirse en Ministro de Cultura y tener que dejar el cargo seis días después, Màxim Huerta ha regresado a la que fuera su casa, a ‘El programa de Ana Rosa’, para presentar su nuevo libro ‘Intimidad improvisada’. Nervioso y emocionado, el presentador y escritor nos ha contado por qué estos meses de silencio y cómo ha atravesado los momentos más complicados de su vida.

La entrevista entre amigos de Máxim Huerta, en titulares

Las canas

- “La vida va muy rápida... Entré con canas y es verdad, que he cogido muchas más, pero no las he cogido en la etapa de ministro"

¿Vuelve Máxim o Máximo?

- “Vuelve el mismo, pero quería verlo escrito. Máximo es el que aparece en el DNI, me apetecía recuperarlo desde la muerte de mi padre”

¿Cómo está?

- “Lo he pasado muy mal… Se me miraba como si viniera del infierno, se me miró muy mal y yo estoy muy orgulloso de haber estado aquí… Estar en Roma haciendo ese cambio con dos Papas, la muerte de Suárez… También recuerdo momentos muy divertidos… entraba y recordaba momentos divertidos, he reído, he llorado…”

Periodista, escritor, ministro...

- “No me arrepentí de dejar informativos, cuando me preguntaron “¿Te arrepientes de haber dejado Ana Rosa?” No, y no me arrepiento de haberle dicho sí a Pedro Sánchez, volvería a decirle que sí a ahora mismo, me parecía algo ilusionante y creo que tenía un gran proyecto”

La llamada que cambió su vida

- “El día anterior tenía llamadas perdidas de un número que no conozco, yo estaba desayunando con Virginia y sonó ese número otra vez, respondí y me dijo “Hola, soy Pedro Sánchez”. Le di la enhorabuena… De pronto me dijo “¿Aceptas venir conmigo?” ¿Qué? “Quiero que seas el nuevo Ministro de Cultura y Deportes”… Me dijo “No cuelgo sin que me respondas y le dije que sí, y mi vida cambio”.

Meses de dolor y silencio

- “Yo estaba muy ilusionado aceptando la cartera, que ahora estoy después de este tiempo de silencio, que me he impuesto yo, quería estar callado y no leer nada sobre mí… Con ayuda médica y de amigos a los que quiero, puedo hablar… Estar en casa con mi madre, estar con las niñas, sacar a los perros a pasear… El miedo está en ti, es cómo tú crees que te están mirando… Yo tenía pánico, me encerré y me quedé en casa, no quería volver a Madrid”.

- “No tenía relación con Pedro Sánchez… Hubo una llamada al mes cuando se iba de vacaciones y ya está”

- “Hubo más mensajes de felicitación, pero los que han llegado después se agradecen mucho más… Yo no me estoy victimizando… Cuando llegan esos mensajes de gente que conoces poco, como de gente de aquí como de Iñaki, el realizador, o de Miguel… Esos mensajes me han dado la vida”

- “Pensaba que me ibas a decir que volviera, he visto en prensa “Máxim vuelve”… Me han ofrecido muchas cosas en televisión, unas más emocionantes que otras”

- “Era incapaz de verbalizar, sientes que te están señalando, piensas que jamás vas a vender nada, no te van a volver a ofrecer trabajo, crees que estás socialmente muerto”

El Màxim más familiar

- “Llevo la chaqueta de mi padre para sentirme seguro… Cuando dejé el programa estuve mucho más cerca de él, durante el alzheimer”

- "Le encantaba el bar y cuándo se murió dije “Dónde tengo que celebrar a mi padre es en el bar de enfrente… Ahora estoy más cerca de él porque me he reconciliado”

- “A mi madre no le gustó que me ofrecieran ser Ministro, pero me dijo “Qué feliz estaría tu padre de verte de ministro’”

El día de la dimisión

- “Volvimos a casa, nos pusimos el pijama y me preguntó “¿Qué quieres cenar?” Fue una conexión entre madre e hijo increíble… Lo recuerdo como unos momentos más felices de tu vida”

Los Goya

- “Hasta el último momento yo estaba cagado, me enfrentaba otra vez a unos micros, al público… Me sentí tan apoyado, que dije “Ay, qué bien”… Me fui al hotel y me sentí como si acabara de hacer de la selectividad”

¿A quién va a votar?

- “A Carmena en el Ayuntamiento, a Iñigo Errejón en la Comunidad y una papeleta socialista al Gobierno”

- “He descubierto que mis amigos son más amigos, que la gente que me rodea está más cerca, que mi madre y mis primas son más familia…”