Monedero, a Ana Rosa: “Yo estoy aquí por amor, porque por ideología no puede ser”

Fue entonces cuando Monedero comparo la situación con la obra de Shakespeare ‘Romeo y Julieta’, a lo que la presentadora le decía que este no creía en el amor. Monedero, en tono bromista, no dudo en contestar a Ana Rosa. “Yo estoy aquí por amor, porque por ideología no puede ser”, decía Monedero, a lo que Ana Rosa contestaba “Si yo no fuera una persona abierta y plural, tú no estarías aquí”, finiquitaba la presentadora. Con su referencia a Shakespeare lo que quería decir Monedero es una frase de Julieta. “No es igual la fragancia de la rosa la llames como la llames” terminaba Juan Carlos Monedero, diciendo que da igual que cambien el nombre al gobierno, ya que va a ser lo mismo.