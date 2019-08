Mónica Hoyos cuenta qué famoso de Hollywood se fijó en ella durante una fiesta

Antes de poner rumbo a ‘Supervivientes’, Mónica acudió con una amiga a la fiesta de los Oscar’s de Elton John, donde el glamour y las estrellas de cine no faltaban. En medio de esa fiesta, un actor se fijó en la peruana, el actor Jeremy Renner, famoso por aparecer en ‘Los Vengadores’. “Le dije que me iba a una isla”, comenta Mónica, que dice que no le dijo a qué iba, porque le daba vergüenza decirle que se iba a pasar hambre.