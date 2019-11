Rosario, la exmujer de 'El Chicle' explica su cambio de versión: "Me cabreé y dije: se acabó"

"Él me dijo: dile que estabas conmigo esa noche porque me quieren culpar de algo que no hice", declara. Asegura que sospechó que su exmarido hubiera asesinado a Diana Quer, pero él siempre se lo negaba. También cuenta el momento en el que decidió contar la verdad. "Estaba en Padrón y fue por una llamada que hicieron los padres de Enrique que me dijeron: está saliendo tu casa en televisión y tu hija". "Ahí me cabreé y dije: se acabó. Se va a saber la verdad. Y punto", dice.