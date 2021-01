La odisea de Patricia Pardo para llegar a Telecinco: se cae dos veces por el hielo y sube una cuesta en cuclillas

Patricia Pardo desvela, entre risas, que se ha "caído dos veces" yendo a trabajar

Ana Rosa y los colaboradores del programa no dan crédito a la presentadora

La protagonista: "Arrastrándome he subido la cuesta, me he caído dos veces y he dicho: 'de cuclillas"

El paso de Filomena ha dejado la Comunidad de Madrid cubierta de nieve, complicando seriamente el desplazamiento de los ciudadanos por las calles de la capital debido al hielo. pCada vez hay más caídas, más personas lesionadas en Urgencias y ahora es Patricia Pardo la que ha confesado, delante de toda España, cómo ha sido su dramática aventura hasta Telecinco: "Me he duchado y me he caído dos veces, pero no pasa nada".

Patricia Pardo cuenta su experiencia con el hielo en las calles de camino al trabajo

Ana Rosa mostraba su preocupación por el estado de la mayoría de las calles de Madrid: "Espero que no haya ahora problemas graves con las caídas". Entonces, tras escuchar a su compañera, Patricia Pardo ha confesado cuál ha sido su experiencia: "Yo he sido una de ellas".

Ana Rosa no daba crédito al escuchar a Patricia: "¿Te has caído?". Pardo, mirando a la mesa y entre risas, le confirma el drama: "Sí". La protagonista ha querido explicar el por qué de las caídas: "Por hacerme la valiente, por no coger el 4x4 esta mañana". Haciendo referencia a los vehículos que han habilitado desde la empresa para trasladar a los trabajadores hasta su puesto de trabajo sin peligro.

Patricia Pardo: "La he liado, pero estoy bien"

"Pero, ¿por qué no coges el 4x4 como hemos hecho todos?", preguntaba Ana Rosa entre carcajadas. Patricia Pardo, muy seria, confiesa su historia: "Pues, porque llegaba tarde y quería llegar puntual y le he dicho: 'No pasa nada, señor, tranquilo, que yo voy caminando".

A las explicaciones de Patricia, añadía Ana Rosa: "Voy a ir arrastrándome". Un comentario que desató la carcajada en la gallega, dando la razón a la presentadora: "Pues arrastrándome he subido la cuesta. Me he caído dos veces y he dicho: 'de cuclillas".