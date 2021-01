Fernando Simón compareción en rueda de prensa para rebajar el nerviosismo y rogar a los ciudadanos que tuvieran una actitud más respetuosa con el virus. El médico, al ver que el experto echaba balones fuera, ha estallado: " Es lo fácil y lo tenía planeado , que los ciudadanos se han relajado... los dirigentes tienen que asumir sus culpas , que no se esperen que la gente se comporte de otra manera". Además, añade: "Muchas personas actúan con responsabilidad y otras no, pero para eso están los dirigentes, para imponer normas como en otros países se han impuesto".

El sanitario cuenta que la situación no ha cogido por sorpresa al Gobierno, pese a que ellos digan lo contrario: "Esto ya era previsible antes de Navidad, si no pusieron medidas drásticas antes de navidades pues se sabía que pasaría esto; se sabía y no se ha hecho nada".