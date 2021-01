López Escudero explica la situación de Madrid tras el paso de Filomena y pide al Gobierno que se declare zona catastrófica

López Escudero habla sobre la colaboración entre Gobierno y Comunidad

El consejero ha explicado que está habiendo una colaboración entre el Gobierno y la comunidad de Madrid: "Seguimos trabajando con una plena coordinación entre el estado, la comunidad autónoma y los ayuntamientos". Y es que este trabajo común "es lo que nos piden los ciudadanos, luego ya vendrá la critica política" y es que no es oro todo lo que reluce: "He registrado una comparecencia voluntaria ante la Asamblea para dar cuenta de esta gestión, el Partido Socialista al minuto siguiente ya pidió esa comparecencia que yo ya la había prestado voluntariamente, este es el juego político, pero ahora estamos a lo que estamos que es volver a esa normalidad. No nos queda otra, es nuestra obligación".