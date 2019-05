Una de las okupas de Denia: "Con 700 euros al mes no podemos pagar un alquiler"

Ana Rosa Quintana y sus colaboradores han hablado con los okupas del Mirador de Monte Pedrera, una comunidad de Denia en la que de 64 pisos, 23 están okupados. "Yo no me niego a pagar, pero siempre que esté en unas condiciones que podamos vivir. Mi marido puede ganar al mes 700 o 750 euros. Con eso no podemos pagar el alquiler, la luz, el agua, la gasolina y los gastos de tres hijos", ha comentado una de las okupas. "Pues mucha gente lo hace con un salario mínimo, que ahora son 900 euros", ha respondido Ana Rosa.