Okupas de lujo: así viven los vecinos ilegales de Mirador de Monte Pedrera, Denia

Una de las okupas: "Con 700 euros al mes no podemos pagar alquiler"

La otra parte de la historia tiene una versión muy distinta de lo que ocurre. Las familias que viven de forma ilegal aseguran que no tienen la culpa de lo que allí sucede y algunos se defienden asegurando que les quieren echar de allí porque son gitanos. "Yo quiero pagar un alquiler, pero nos tienen discriminados", dice uno de los okupas. También aseguran que han pedido alquileres sociales en otra zona y que el ayuntamiento no les ha propuesto nada. Se ofrecen, incluso, a pagar la electricidad y el agua, pero al no tener contratos no pueden hacerlo.