Olga Moreno rompe su silencio: "Nadie va a amar a Antonio David como yo"

Olga Moreno ha roto su silencio . La ganadora de 'Supervivientes 2021' lleva seis meses callando y hasta el momento no se había pronunciado sobre su ruptura con Antonio David Flores. La ex del tertuliano ha dado una entrevista a la revista Semana y uno de los trabajadores del tabloide, Iban Reboso, visita nuestro programa para adelantarnos algunos de los titulares.

Beatriz Cortázar ha preguntado a Iván Reboso si Olga Moreno era una mujer despechada. "No, es una mujer traicionada, tiene mucho dolor. Vino como ganadora de supervivientes y recibió el golpe más duro que podía recibir. Esto no solo le ha afectado a ella , a su familia también", asegura él. El colaborador asegura que Olga sigue sufriendo y que se le quebraba la voz al hacer la entrevista.

Esta noticia llega casi a la vez que la de la reconciliación de Marta Riesco y Antonio David. "Fueron muchas conversaciones que hemos tenido nosotros, no ha sido un proceso fácil para ninguno. A él no le gustan determinadas cosas, como que me viniese arriba en el programa. Él está feliz de que sea una persona dicharachera, pero por el bien de mi carrera, me dijo que no me beneficiaba, exponer una relación sentimental", contaba la reportera en nuestro programa.