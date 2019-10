Isabel Pantoja se emociona cuando Ana Rosa le pregunta por el estado de su madre

Isabel Pantoja, Edurne, Carlos Jean y el presentador Jesús Vázquez han hablado de las primeras grabaciones de 'Idol Kids'. "Tenemos un niño que canta jotas que no llega a un metro que no he visto una cosa igual en mi vida", adelanta la tonadillera. También confiesa la edad con la que se subió por primera vez a un escenario. Por su parte, Carlos Jean y Edurne han contado lo mal que lo pasan cada vez que tienen que dar al botón rojo que deja a los niños fuera del 'talent show'.