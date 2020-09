La pelea callejera de Omar Montes sería falsa: "Es una estrategia de comunicación"

Omar Montes vuelve a estar en el centro de la polémica. El cantante y expareja de Isa Pantoja, se ha convertido en tendencia este martes a causa de un vídeo difundido en las redes sociales en el que se está peleando en mitad de la calle c ontra un joven.

La reportera Adriana Dorronsoro ha descubierto toda la verdad de este vídeo que se ha hecho viral que, para sorpresa de todos, ha sido una especie de montaje de cara a su nuevo trabajo: "Es una estrategia de comunicación con otro cantante con el que este viernes va a sacar un nuevo tema, 'No puedo más'. El chico que sale de amarillo es el otro cantante y, aunque su entorno no me ha dicho nada para que se siga hablando, yo os confirmo que es todo un teatro para que se hable de él".