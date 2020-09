La pregunta con 'zasca' incluido de Lequio a Karelys Rodríguez: "¿No eras una prestigiosa abogada que no podía aparecer en medios"

Tiempo después de que saliera a la luz la posible relación entre Cayetano Rivera y Karelys Rodríguez , muchos son los que no entienden mucho la actitud de la canaria respecto a esto. En un primer momento lo negaba todo y no quería ser una persona mediática y ahora ha acabado sentándose en el plató de 'Viva la Vida' en el que será colaboradora.

En este programa el pasado fin de semana iba contando más detalles y explicando algunos momentos que vivía en esta supuesta relación con el torero mientras estaba con Eva González, aunque la joven no termina de aclarar la historia que podría haber vivido junto a Cayetano. Incluso una experta en comunicación no verbal ella está intentando transmitir una tristeza que no realmente no es sentida: "Ella está contenida".