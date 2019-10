Pepe del Real: “Diego no irá a defender a Estela porque no quiere encontrarse con Kiko”

Estela ha salido nominada esta semana en ‘GH VIP’ y cabe la posibilidad de que salga expulsada la semana que viene. La pregunta que se hacen los colaboradores es si Diego acudirá a defenderla o a recibirla en caso de que salga expulsada, algo que Pepe del Real tiene muy claro: “Diego no ira a defender a Estela porque no quiere encontrarse con Kiko”. Los colaboradores creen que no irá a plató, y que hablará con ella una vez que esta salga.