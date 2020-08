Plataformas de padres exigen la seguridad de los niños en la vuelta al cole: "Los centros educativos no son seguros"

La vuelta al colegio es uno de los temas que más preocupa desde que llegase el coronavirus. Se está empezando a valorar cómo serán las medidas que se van a tomar para hacer posible la llegada a las aulas de los alumnos. De momento, no se ha llegado a un criterio común entre las comunidades, cada una decidirá libremente lo que se hará en este retorno. En cualquier caso, hay padres que no están de acuerdo con llevar en este comienzo del curso a sus hijos a las clases y en lugares como Málaga han creado una plataforma para que se garantice la salud de los niños.

‘El programa del verano’ ha contactado con Olga Amado, Portavoz de ‘Ampas en pie’ que expone que no les valen las medidas que la Junta ha tomado por el momento: “nosotros lo que queremos decir es que queremos la presencia en las clases, que vayan los niños al colegio, lo que si la aplicación de las medidas que ha dado la Junta de Andalucía se contradicen, no son aplicables, por eso los centros educativos no son seguros porque no se puede aplicar por falta de infraestructura y de recursos”.