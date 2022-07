La ministra de Hacienda, sobre el 'impuestazo': "Tengo tranquilidad con los ciudadanos, lo pagarán las empresas de combustible y energía"

La política habla de cantidades: “La previsión de recaudación son 3500 millones para las petroleras, 2000 para las energéticas y por parte de las empresas financieras unos 1500, en total unos 7000 , hemos hecho una previsión sobre el impuesto italiano , las cifras no son milimétricas ”.

Patricia Pardo pregunta a María Jesús sobre el Gobierno de coalición, a lo que la ministra responde segura: “El estado de salud de la coalición es bueno, es lógico que en algunos momentos haya diferencias y matices, pero el estado de la nación es plenamente compartido, después del debate, la estabilidad del Gobierno es todavía mejor”. En último lugar, la política habla sobre el PP: “No plantearon ninguna propuesta, no dieron su opinión, lo único que el señor Feijóo ha trasladado ha sido el ocultar que tienen que tomar partido, han metido miedo, no han dicho si van a votar a favor o en contra, han cambiado los líderes, pero no la estrategia política”.